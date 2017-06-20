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وزارة الداخلية تقول إنها ألقت القبض على المشتبه بوقوفهم وراء التفجير في الدراز أمس
2017-06-20 - 12:17 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بوقوفهم وراء حادث التفجير في الدراز، الذي قالت الوزارة إنه أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ستحيل المتهمين على النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق.
وكانت الداخلية قد أعلنت عن مقتل أحد عناصرها في انفجار مساء أمس.
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