رويترز: السعودية تقول إنها اعتقلت 3 من الحرس الثوري الإيراني

2017-06-20 - 12:18 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية يوم الاثنين إن البحرية السعودية اعتقلت ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من زورق تم ضبطه مساء يوم الجمعة حين اقترب من حقل مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة.

والعلاقات بين البلدين عند أدنى مستوياتها في سنوات حيث يتهم كل منهما الآخر بزعزعة الأمن الإقليمي ويدعم طرفا مختلفا في الصراعات في سوريا واليمن والعراق.

وجاء في بيان لمركز الاتصال الدولي بالوزارة "كان الزورق واحدا من ثلاثة زوارق قامت البحرية السعودية باعتراضها وتم إيقاف الزورق واعتقال من على متنه وقد لاذ الزورقان الآخران بالفرار".

وأضاف البيان نقلا عن مسؤول سعودي قوله "تتولى السلطات السعودية حاليا استجواب أعضاء الحرس الثوري الإيراني الثلاثة الذين تم القبض عليهم".

وتابع البيان أن الزورق الذي جرى ضبطه يوم الجمعة كان يحمل متفجرات ويعتزم تنفيذ "عملية إرهابية" في المياه الإقليمية السعودية.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء يوم السبت أن حرس الحدود السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني في الخليج يوم الجمعة فقتل صيادا. وأضافت أن القارب أحد قاربي صيد إيرانيين في الخليج دفعتهما الأمواج بعيدا عن مسارهما.

ويزداد التوتر بين إيران والسعودية على نحو مستمر. وفي الخامس من يونيو حزيران قطعت الرياض وحكومات عربية أخرى علاقاتها مع قطر متعللة بدعمها لإيران.