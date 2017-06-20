» الخليج
مسؤول إيراني ينفي ما أعلنته السعودية عن اعتقالها عسكريين إيرانيين
2017-06-20 - 12:21 ص
مرآة البحرين :نقل تقرير نشره موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية يوم الاثنين قوله إن إعلان السعودية أنها اعتقلت ثلاثة من أفراد الجيش الإيراني غير صحيح.
وذكر الموقع نقلا عن مجيد أقاباباي المدير العام للشؤون الحدودية بوزارة الداخلية "من كانوا أمام القوات (السعودية) وجها لوجه كانوا صيادين بسطاء في قوارب صيادين".
وأصدرت وزارة الإعلام السعودية بيانا يوم الاثنين قالت فيه إنها ألقت القبض على ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وقال أقاباباي إن القوات السعودية أطلقت النار على الصيادين فقتلت واحدا منهم.
ونقل عنه الموقع قوله "السعودية أطلقت النار على قاربي صيد مما أدى إلى مقتل أحد الصيادين".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-20الشقاق مع قطر صنيعة جيل جديد من الزعماء في الخليج
- 2017-06-20رويترز: السعودية تقول إنها اعتقلت 3 من الحرس الثوري الإيراني
- 2017-06-19حكومة هادي توافق على خطة للأمم المتحدة بشأن الحديدة وأنصار الله يتشككون
- 2017-06-19القوات العراقية تقتحم المدينة القديمة بالموصل معقل داعش
- 2017-06-19رويترز: أزمة الخليج "منحة في صورة محنة" لميناء قطري
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus