مسؤول إيراني ينفي ما أعلنته السعودية عن اعتقالها عسكريين إيرانيين

2017-06-20 - 12:21 ص

مرآة البحرين :نقل تقرير نشره موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية يوم الاثنين قوله إن إعلان السعودية أنها اعتقلت ثلاثة من أفراد الجيش الإيراني غير صحيح.

وذكر الموقع نقلا عن مجيد أقاباباي المدير العام للشؤون الحدودية بوزارة الداخلية "من كانوا أمام القوات (السعودية) وجها لوجه كانوا صيادين بسطاء في قوارب صيادين".

وأصدرت وزارة الإعلام السعودية بيانا يوم الاثنين قالت فيه إنها ألقت القبض على ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وقال أقاباباي إن القوات السعودية أطلقت النار على الصيادين فقتلت واحدا منهم.

ونقل عنه الموقع قوله "السعودية أطلقت النار على قاربي صيد مما أدى إلى مقتل أحد الصيادين".