2017-06-20 - 12:26 ص

مرآة البحرين (خاص): علم أن حكومة البحرين حاولت فرض قيود على وفد مفوضية حقوق الإنسان الذي كان مقررا أن يزور البلاد الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي رفضه الوفد.

وأفيد بأنه "قبل سفر وفد المفوضية للبحرين اشترطت الحكومة أن تكون جميع اللقاءات التي سيجريها الوفد في البحرين بعلم الحكومة، غير أن الوفد رفض ذلك تماما، ما دفع الحكومة لإلغاء الزيارة".

وكان مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري قد أعلن عن تأجيل زيارة الوفد لأجل غير مسمى لأسباب وصفها بالفنية واللوجستية.