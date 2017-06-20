الداخلية تقول أن سبب وفاة الشاب نبيل السميع يعود إلى "انفجار قنبلة"
2017-06-20 - 5:48 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية بأن التحريات الأولوية تشير إلى أن سبب وفاة الشهيد نبيل السميع يعود إلى "انفجار قنبلة".
وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح بأن المعاينة والتحريات الأولية بشأن الجثة التي عثر عليها بمزرعة في قرية الحجر في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 19 يونيو/حزيران 2017 تشير إلى أن سبب الوفاة انفجار قنبلة .
وأوضح أنه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغاً بالواقعة، انتقلت فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية إلى الموقع، حيث اتخذت إجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري .
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن أعمال البحث والتحري مازالت مستمرة للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة ، منوها إلى أنه تم إخطار النيابة العامة .
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