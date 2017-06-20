مجلس النواب يمرر مقترحاً بصفة الاستعجال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ورد اسمه في "المكالمة الهاتفية"
2017-06-20 - 5:56 م
مرآة البحرين: مرر مجلس النواب (الثلثاء 20 يونيو/حزيران 2017) وبصفة الاستعجال، مقترحاً برغبة، لملاحقة جميع من ذكرت أسماؤهم في المكالمة الهاتفية التي تم بثها مؤخراً في تلفزيون البحرين، والتي جرت بين القيادي في الوفاق الشيخ حسن سلطان ومسؤول قطر في مارس/آذار 2011.
وقال مقدمو الاقتراح «خالد الشاعر، محمد الجودر، على بوفرسن، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد» في المذكرة الإيضاحية إن "البحرين استطاعت الحفاظ على أمن واستقرار البلاد (...) والجميع تابع باستنكار بالغ واستغراب شديد التسجيل الذي بثه تليفزيون البحرين لمكالمات صوتية بين المدعو حمد العطية المستشار الخاص لأمير قطر، والمدعو حسن سلطان أثناء أزمة 2011، والذي أظهر حجم التآمر الذي تمارسه قيادة دولة قطر مع الإرهابيين ضد مملكة البحرين لإحداث الفوضى ودعم العنف والتحريض، كما أظهر حجم التمادي القطري في محاولة زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين".
وقالوا إن ما قامت به قطر "خرق لكافة المواثيق الدولية وميثاق دول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، وحيث أن التواصل مع خونة الوطن أمر لا يمكن تمريره، وأن التخابر والتآمر ضد مملكة البحرين يجب أن يواجه بالقانون والحزم والحسم"، وفق المقترح.
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