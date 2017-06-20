الإفراج عن رجل دين شيعي بارز بعد حوالي عام من اعتقاله

2017-06-20 - 6:01 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الثلثاء 20 يونيو/حزيران 2017) عن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ فاضل الزاكي بعد قرابة عام من اعتقاله.

وكان الزاكي استدعي للتحقيق في 6 أغسطس/آب 2016 على خلفية اعتصام الدراز الذي أقيم عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث حكمت عليه محكمة لاحقاً بالسجن 6 أشهر، إلا أنه بقي أكثر من 6 أشهر في السجن لإنهاء محكوميته في قضية تجمهر بالمنامة.

ومنذ إسقاط جنسية آية الله قاسم، استدعت السلطات عشرات رجال الدين الشيعة واعتقلت عدداً منهم، وهو ما لاقى انتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية بحرينية.