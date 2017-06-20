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توقيف رجل دين شيعي أسبوعاً على ذمة التحقيق
2017-06-20 - 6:07 م
مرآة البحرين: قررت النيابة العامة البحرينية (الثلثاء 20 يونيو/حزيران 2017) توقيف رجل الدين الشيعي الشيخ حسين بن الشيخ علي الستري، أسبوعاً على ذمة التحقيق.
ووجهت له النيابة تهمة "الإساءة للصحابة" وفق ما أكد مطلعون على القضية، على خلفية محاضرة دينية ألقاها في شهر رمضان.
وكان مركز شرطة مدينة حمد دوار 17 استدعى الستري للتحقيق أمس، وقرر حبسه لعرضه على النيابة اليوم.
وتشن السلطات الأمنية، حملة مكثفة ضد رجال الدين الشيعة منذ إسقاطها جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في يونيو/حزيران 2016، حيث استدعت واعتقلت العشرات منهم منذ ذلك التاريخ.
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