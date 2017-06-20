رويترز: اعتقال مشتبه بهم في انفجار بمسقط رأس رجل دين شيعي بالبحرين

2017-06-20 - 6:12 م

مرآة البحرين (رويترز): أفادت وزارة الداخلية في البحرين على موقع تويتر يوم الثلاثاء باعتقال عدد من المشتبه بهم فيما يتصل بانفجار في مسقط رأس رجل دين شيعي.

وأسفر الانفجار الذي وقع يوم الأحد في قرية الدراز مسقط رأس رجل الدين الشيعي آية الله الشيخ عيسى قاسم عن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين. وتلقي المنامة باللوم فيه على "إرهابيين".

ولم تكشف السلطات عن أسماء وجنسيات وعدد المشتبه بهم المعتقلين.

وفي تغريدة أخرى قالت الوزارة إنها عثرت على جثة في قرية الحجر القريبة.