آي بي تايمز: القوة الأمريكية لمكافحة الإرهاب لن تتضمن قوات قطرية في البحرين

2017-06-20 - 6:24 م

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع آي بي تايمز أن "الجنود القطريين لن يشكلوا بعد الآن جزءًا من القتال لمكافحة الإرهاب في البحرين". وقال إن "الحكومة البحرينية وجّهت أمرًا للقوات القطرية العاملة مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بمغادرة البلاد خلال يومين"، وفقًا لما ذكره مصدر لوكالة فرانس برس، مضيفًا أنّه ليس هناك أي إعلان رسمي من مركز قيادة البحرية".

وكانت البحرين قد اتهمت قطر بالتدخل المباشر في شؤونها الدّاخلية، وفقًا للتقرير.

وقال آي بي تايمز إنّه على الرّغم من أن العدد الدقيق للقوات الموجودة في المنطقة غير معروف، إلا أنّ التقارير تشير إلى وجود عدد قليل من الضّباط القطريين في البحرين.

وتأتي هذه الأخبار في وقت يواجه فيه الخليج الأزمة الدبلوماسية الأكبر في السّنوات الأخيرة. وقد أنهت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران وأغلقت مجالها الجوي أمام الرّحلات التجارية، في أعقاب مزاعم الدّول عن كون قطر تدعم التّطرف.

وكانت قطر قد نشرت قواتها مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية. وتعمل هذه القوات غالبًا في الشّرق الأوسط وآسيا.

ولفت موقع آي بي تايمز إلى أنّه "يمكن أن يكون لانسحاب هذه القوات آثار أكبر لأن أكبر قاعدة جوية للولايات المتحدة هي في قطر، وقد نُفّذ عدد من الضربات الجوية التي استهدفت العراق وسوريا وأفغانستان انطلاقًا من هذه القاعدة". ومع اصطفاف الرّئيس ترامب إلى جانب السّعودية وحلفائها، فإن مستقبل القاعدة الجوية غامض. وقد شددت السلطات العسكرية الأمريكية على ضرورة الحفاظ على علاقات ودية مع قطر. غير أن موقف ترامب بشأن القضية سيضعهم في مأزق.

وقد ازدادت التوترات بين قطر وحلفائها الخليجيين في السنوات الأخيرة، في أعقاب صراع بشأن القيادة الإقليمية. وكانت قطر قد دعمت الحركات الإسلامية في الشّرق الأوسط خلال انتفاضات الربيع العربي في العام 2011. وقد شددت أيضًا على تحسين علاقاتها مع طهران.