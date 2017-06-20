الجيش العراقي يحاصر مقاتلي داعش في المدينة القديمة بالموصل - بيان

2017-06-20 - 6:34 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الجيش العراقي إنه يحاصر المدينة القديمة معقل تنظيم داعش في الموصل يوم الثلاثاء بعد أن سيطر على منطقة تقع إلى الشمال منها.

وجاء في بيان للجيش أن الفرقة المدرعة التاسعة سيطرت على حي الشفاء على الضفة الغربية لنهر دجلة.

ويعني سقوط حي الشفاء أن القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة أصبحت تحاصر المدينة القديمة الواقعة في الشطر الشرقي من الموصل.