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وزير خارجية قطر سيتوجه لواشنطن لبحث الخلاف الخليجي وأثره على مكافحة الإرهاب
2017-06-20 - 6:39 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين إنه يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبحث أثر الخلاف مع دول خليجية عربية على اقتصاد بلاده وعلى جهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف الشيخ محمد للصحفيين في الدوحة أن قطر مستعدة للدخول في حوار مع الأطراف الخليجية الأخرى لحل الأزمة على أساس مبادئ واضحة وأن الدوحة ما زالت تعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل من خلال الوساطة الكويتية.
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