السعودية: إعفاء محمد بن نايف من ولاية العهد واختيار محمد بن سلمان خلفا له

2017-06-21 - 3:12 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له.

وأضافت الوكالة أنه تم أيضا إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.