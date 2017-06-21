ملك البحرين يهنئ بتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية

2017-06-21 - 3:17 م

مرآة البحرين: بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبّر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة اختيار محمد بن سلمان وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

كما بعث ملك البحرين ببرقية أخرى إلى محمد بن سلمان أعرب فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وفجر اليوم عزل ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد بن نايف من جميع مناصبه، وعين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء، حيث يشغل الأخير منصب وزير الدفاع أيضاً.