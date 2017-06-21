الداخلية: وفاة عامل بحريني وإصابة آسيوي أثناء تركيب مصعد في مبنى تحت الإنشاء

2017-06-21 - 3:20 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إن عاملاً بحرينيا (59 عاماً) توفي، كما أصيب آخر آسيوي أثناء تركيب مصعد في مبنى تحت الإنشاء بمنطقة جدحفص.

ولم تذكر الوزارة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أية تفاصيل، مكتفية بالقول إن "الجهات المختصة تتخذ اللازم".