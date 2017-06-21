الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهم بحرق إطارات في الهملة

2017-06-21 - 3:26 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد بالسجن خمس سنوات على متهم أدين مع سبعة آخرين بإشعال حريق في إطارات بالهملة.

كانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 5 سنوات على خمسة متهمين في هذه القضية، وبالحبس 3 سنوات على ثلاثة آخرين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 13/‏8/‏2015

أولا: أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهـولون عبـوات قـابلـة للاشتعـال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وطعن المستأنف على الحكم، فقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.