السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بمحاولة تفجير أسطوانة غاز في حديقة الدراز

2017-06-21 - 3:32 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بالحبس 3 سنوات على ثلاثة متهمين بالشروع في تفجير أسطوانة غاز في حديقة الدراز وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة: حيث إن المتهمين جميعا قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

كانت النيابة قد وجهت إليهم أنهم في 19/12/2016 بدائرة أمن المحافظة الشمالية شرعوا بإحداث تفجير في (أسطوانة الغاز) في حديقة الدراز، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه؛ وذلك بسبب تعامل رجال الشرطة مع الحريق وإزالة الأسطوانة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهم أشعلوا عمدا حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.