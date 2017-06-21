رفض معارضة محكوم بالسجن 5 سنوات بتهمة حرق إطارات في عالي

2017-06-21 - 3:36 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، برفض معارضة محكوم بالسجن 5 سنوات، لوضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق إطارات في منطقة عالي واعتبار معارضته متهم واحد كأن لم تكن لغيابه عن جلسة نظر المعارضة.

كانت محكمة أول درجة قد حكمت على المعارض وآخر بالسجن 5 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة الى المتهمين أنهما في 17 ديسمبر 2015 وضعا وآخرين مجهولين نموذجا محاكيا لأشكال المتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي، كما أشعلا عمدا حريقا في الإطارات وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال.