السجن 3 سنوات لسبعة متهمين بالتجمهر في جدحفص

2017-06-21 - 3:47 م

مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان حكمها على سبعة متهمين بالتجمهر وسكب الزيوت وإشعال حريق على شارع السهلة بمنطقة جدحفص، فحكمت بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة 3 سنوات.

وتقول السلطات أن المتهمون وآخرون مجهولون تجمعوا في شارع السهلة بمنطقة جدحفص باتجاه دوار جدحفص بتاريخ 12/9/2016 صباحا، وكان بحوزتهم عدد من الإطارات وكمية من الزيت، وقاموا بسكب كمية من الزيت في الشارع ووضعوا عددا من الإطارات وأشعلوا النيران فيها بعد سكب البترول عليها وسكب الزيت على الشارع.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في يوم 12/9/ 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة.

أولاً: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: أنهم عرضوا عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.