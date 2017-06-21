السلطات الأمنية تشن حملة أمنية واسعة بالدراز وتعتقل 3 نساء

2017-06-21 - 3:50 م

مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية في البحرين فجر اليوم الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017 حملة أمنية واسعة بالدراز، نتج عنها اعتقال عدد من المواطنين بينهم 3 نساء.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت المواطنة فاطمة علي عبدالله مع زوجها المطلوب للسلطات والمحكوم بالسجن 3 سنوات، الشاب علي أحمد عبدالله الشغل، وذلك بعد سرقة أموالهم وتكسير محتويات منزلهم.

كما اعتقلت السلطات المواطنة إيمان علي عبدالله وزوجها محسن إبراهيم العالي، بعد مصادرة أجهزة إلكترونية وتكسير أبواب المنزل، دون إبراز أي مذكرة تفتيش أو اعتقال.

وضمن المعتقلين كانت المواطنة آمال علي عبدالله، حيث داهمت السلطات الأمنية شقتها واقتادتها إلى جهة مجهولة.