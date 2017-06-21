2017-06-21 - 4:02 م

مرآة البحرين (رويترز): وصفت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأربعاء اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية "بالانقلاب الناعم".

وكتب التلفزيون الإيراني في عنوان على موقعه على الإنترنت "انقلاب ناعم في السعودية... الابن يصبح خلفا لوالده".

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة قلق القيادة في إيران التي انتقدت تصريحات الأمير محمد الشهر الماضي عندما قال إنه يجب نقل "المعركة" إلى إيران.

وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في الشرق الأوسط وتدعمان فصائل متناحرة في الحرب الأهلية السورية.

ونفذ تنظيم داعش هجمات على البرلمان الإيراني وضريح آية الله روح الله الخميني مؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أسبوعين أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأشارت إيران بأصابع الاتهام إلى السعودية التي نفت ضلوعها في الهجمات.

وتصاعدت التوترات الشهر الماضي عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية واتهم إيران مرارا في كلمة رسمية بدعم الإرهاب.

ووصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في خطاب ألقاه الشهر الماضي حكام السعودية بأنهم "حمقى".