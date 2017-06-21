العاهل السعودي يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

2017-06-21 - 4:10 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان دعا إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد مساء يوم الأربعاء في مكة.

وقال مرسوم ملكي نشرته الوكالة في وقت سابق إن الأمير محمد بن سلمان اختير وليا للعهد بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من المنصب.

وقال تلفزيون العربية إن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد جاء بموافقة 31 من أصل 34 عضوا بهيئة البيعة.