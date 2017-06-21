هيئة كبار العلماء بالسعودية ترحب باختيار محمد بن سلمان وليا للعهد

2017-06-21 - 4:13 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن هيئة كبار العلماء بالمملكة رحبت باختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

ونقلت الوكالة عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء "إننا نرحب بهذا الاختيار الموفق لما عرف عن سموه الكريم من الحرص التام على خدمة دينه ووطنه وأمته، كما ننوه بتأييد هيئة البيعة لهذا الاختيار الموفق".