"الشحّاذ أنت وأخوك" هكذا رد القطريون على نجل ملك البحرين
2017-06-22 - 12:07 م
مرآة البحرين (خاص): رد مغردون قطريون بسخرية على ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين، الذي وصف القطريين في كلمة في حفل عسكري بـ "المنافقين".
وكال ناصر بن حمد في كلمة ألقاها بحضور أخيه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الاتهامات إلى جيرانه القطريين، متهما إياهم بدعم ما أسماها "التنظيمات الإرهابية في البحرين".
سمو الشيخ ناصر بن حمد:— كاشفهم (@kashafham) June 21, 2017
المنافقون والمتآمرون الذين حاكوا المؤامرات ضد مملكتنا و #السعودية و #الامارات وقعوا في شر أعمالهم وتحطمت كل مؤامراتهم pic.twitter.com/wIRU9qkQIj
وأرسل قطريون تغريدات على "تويتر" ذكّروا فيها نجل الملك بأنه كان من بين وفد بحريني رسمي زار الدوحة (مارس/ آذار ٢٠١٧) لطلب مساعدات، هو وولي العهد.
وقال المغرد تركي بن علي الهاجري "أمس جيت (أتيت) تشحذ أنت وأخوك واليوم تتعدى على أسيادك، للعلم ما (لا) نمن بالعطايا ولكن كلمة أقولها لك العب بعيد".
#ناصر_بن_حمد #ناصر_متاي أمس جيت تشحت انت وأخوك و اليوم تعدا على اسيادك للعلم مانمن بالعطايا ولكن كلمة اقولها لك العب بعيد ترا نحرقك pic.twitter.com/7pqGNy5tAO— تركي بن علي الهاجري (@AliTurky22789) June 22, 2017
وسخر مغرد آخر من النياشين التي يضعها ناصر بن حمد على بزته العسكرية، وقال إن هتلر لم يضع مثلها.
احتل نص العالم— Nasser khan (@nasser19999) June 21, 2017
ولا حاط له نيشان
والاخ ناصر بن حمد
حاط مخزن النياشين على البدلة pic.twitter.com/QtKMZwCioq
مغرد آخر اختار تذكير ناصر بن حمد بالثورة التي شهدتها البحرين للمطالبة بوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة، "عندما ثار شعبك إلى أين فررت؟".
ناصر بن حمد يوم يثورون شعبك وين شردت والنياشين الي على صدرك اكيد ماتنعطى الا لرخوم شرواك وقطر دونها رجال اشاوش وانشد الزباره تعطيك زود افاده pic.twitter.com/4migZOIXeE— المشير ركن طيار (@alademQtr) June 21, 2017
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