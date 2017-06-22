» تقارير

"الشحّاذ أنت وأخوك" هكذا رد القطريون على نجل ملك البحرين

2017-06-22 - 12:07 م

مرآة البحرين (خاص): رد مغردون قطريون بسخرية على ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين، الذي وصف القطريين في كلمة في حفل عسكري بـ "المنافقين".

وكال ناصر بن حمد في كلمة ألقاها بحضور أخيه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الاتهامات إلى جيرانه القطريين، متهما إياهم بدعم ما أسماها "التنظيمات الإرهابية في البحرين".

 

 

وأرسل قطريون تغريدات على "تويتر" ذكّروا فيها نجل الملك بأنه كان من بين وفد بحريني رسمي زار الدوحة (مارس/ آذار ٢٠١٧) لطلب مساعدات، هو وولي العهد.

وقال المغرد تركي بن علي الهاجري "أمس جيت (أتيت) تشحذ أنت وأخوك واليوم تتعدى على أسيادك، للعلم ما (لا) نمن بالعطايا ولكن كلمة أقولها لك العب بعيد".

 

 

وسخر مغرد آخر من النياشين التي يضعها ناصر بن حمد على بزته العسكرية، وقال إن هتلر لم يضع مثلها.

 

 

مغرد آخر اختار تذكير ناصر بن حمد بالثورة التي شهدتها البحرين للمطالبة بوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة، "عندما ثار شعبك إلى أين فررت؟".

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus