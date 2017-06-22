2017-06-22 - 12:26 م

مرآة البحرين: اتهم ناصر بن حمد، نجل ملك البحرين، دولة قطر دون أن يسميها بالنفاق والتآمر، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام ولي عهد البحرين سلمان بن حمد الذي كان يزور قوات الحرس الملكي.

وقال ناصر بن حمد "هاهم المنافقين المتآمرين، الذين حاكوا ونسجوا المؤامرات، مع العملاء الإرهابيين ضد مملكتنا الغالية، وتحالفوا مع الصفويين ضد أشقائنا في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وضد دولنا العربية سعيا منهم لجلب الدمار وتفريق الأمة، يقعون في شر أعمالهم وتتحطم كل مؤامراتهم الشيطانية وآمالهم العدوانية ومصداقيتهم الزائفة".

وأدت الكلمة التي ألقاها رئيس الحرس الملكي ناصر بن حمد إلى ردود فعل غاضبة من مواطني دولة قطر، الذين سخروا منه واستعادوا شعارات المتظاهرين البحرينيين ضده.

يذكر أن معارضين بحرينيين اتهموا نجل ملك البحرين بتعذيبهم إبان ثورة فبراير/شباط 2011 المطالبة بالديمقراطية ووضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.