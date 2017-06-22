البحرين: دفن الشهيد نبيل السميع قسرا في مقبرة الحورة خلافاً لوصيته ورغبة عائلته

2017-06-22 - 12:42 م

مرآة البحرين: دفنت قوات أمنية تابعة للداخلية الشهيد نبيل السميع في مقبرة الحورة، وذلك خلافاً لوصيته، ورغبة عائلته في دفنه بمقبرة السنابس.

ونشر نشطاء صورة من وصية السميع الذي طالب بدفنه في مقبرة السنابس.

وأعلنت عائلة الشهيد نبيل السميع عن استقبالها للمعزين بدءاً من اليوم الخميس حتى يوم السبت في مأتم السنابس.

وعمدت السلطات منذ إعدام 3 نشطاء في يناير/كانون الثاني 2017 إلى دفن الشهداء قسراً خلافاً لرغبة عوائلهم، وهو أمر تكرر مع شهداء الحرية الثلاثة وشهداء الدراز الخمسة، وذلك خشية من الحضور الجماهيري الحاشد الذي لا تستطيع السلطات السيطرة عليه.



من وصية الشهيد نبيل السميع