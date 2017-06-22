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السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بتفجير اسطوانة غاز في سترة
2017-06-22 - 12:47 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين بتفجير اسطوانة غاز في سترة.
وتزعم السلطات أنه في 27 فبراير الماضي، سمع دوي انفجار في براحة بمنطقة مركوبان بسترة، فتوجهت قوات الأمن إلى المنطقة وتم تأمينها وإبلاغ الجهات المختصة وتبين بعد الفحص وجود حريق بمجموعة إطارات وضع في وسطها أسطوانة غاز انفجرت بفعل الحرارة الناتجة عن اشتعال الإطارات، وبناء عليه بدأت الشرطة بإجراء تحريات حول المشاركين في الواقعة، والتي دلت على المتهمين الثلاثة.
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