فيديو - نائب رئيس البرلمان البحريني: لقد جئناكم بالذبح

2017-06-22 - 10:18 م

مرآة البحرين: أظهر مقطع فيديو نائب رئيس البرلمان البحريني، عبدالحليم مراد، القيادي في جمعية "الأصالة" السلفية المقربة للسلطات في المنامة، وهو يردد شعارات لتنظيم "داعش" الإرهابي تتوعّد الشيعة بالقتل.

وجاء في الفيديو الذي يعود إلى اعتصام أجري أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة (10 يونيو/ حزيران 2013) في حضور عضويّ البرلمان السابقين جاسم السعيدي (سلف) ومحمد خالد (إخوان)، (جاء) على لسان النائب مراد "والذي نفس محمد بيده.. لقد جئناكم بالذبح لقد جئناكم بالذبح يا عبّاد المجوس يا عباد النار" في إشارة إلى الشيعة.

واعتاد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي استخدام هذه العبارات عند تنفيذ عمليات الإعدام الميدانية ضد مناوئيهم في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم كما تظهر ذلك الفيديوهات الكثيرة له والتي تنشر بانتظام على شبكة الإنترنت.

ورغم أن الفيديو يعود إلى العام 2013 إلا أن مغردين على شبكات التواصل الاجتماعيّ أعادوا تداوله في إطار التراشق الإعلاميّ بين الدول الخليجية وقطر؛ إذ تتهم البحرين الأخيرة بدعم الإرهاب.

وأشرف النائب مراد وزميله في جمعية "الأصالة" فيصل الغرير، القاضي في المحكمة الكبرى الشرعية السنية، على حملة "تجهيز غازي" التي كانت تهدف إلى تجهيز مقاتلين بحرينيين وأجانب وإرسالهم إلى القتال في مناطق التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وظلت حملتهما التي أديرت بشكل علني (2011 - 2014) تعمل بشكل علني في ستة جوامع بحرينية.

وقال مراد في إعلان سابق على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه قام بتجهيز "1640 غازي في أربعة أشهر للقتال في سوريا".

وغضت السلطات النظر عن نشاط هذه الحملة؛ إذ لم تتم محاسبة أو استجواب أيّ من القائمين عليها.