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توقيف شقيقتين يرفع عدد البحرينيات المعتقلات إلى 11 معتقلة
2017-06-22 - 11:13 م
مرآة البحرين: قررت النيابة العامة الخميس (22 يونيو/ حزيران 2017) توقيف شقيتين 7 أيام على ذمة التحقيق والإفراج عن شقيقتهما الثالثة.
وأوقفت النيابة فاطمة وإيمان وأفرجت عن آمال علي عبدالله.
واعتقلت السلطات الشقيقات الثلاث ضمن حملة مداهمات وحشية شنتها قوات الحكومة فجر أمس الأربعاء بمنطقة الدراز، وشهدت تكسير وسرقة محتويات المنازل.
وارتفع عدد المعتقلات في البحرين إلى 11 معتقلة.
وكانت وزارة الداخلية قد عرضت صور 4 معتقلات فبراير/ شباط الماضي بعد اتهامهن بالإرهاب، الأمر الذي استفز مشاعر البحرينيين.
وتقضي معتقلات أحكاما بالسجن بتهم بينها التغريد ومعالجة المتظاهرين، فيما تتهم أخريات بالإرهاب لإيواء أقارب لهن تطاردهم السلطات.
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