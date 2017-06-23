تعذيب نجل الشيخ حسن سلطان لدفعه للعمل لصالح جهاز الأمن الوطني

2017-06-23 - 6:19 ص

مرآة البحرين (خاص): ضمن نشاطه المحموم لتجنيد النشطاء وأقاربهم للعمل لصالحه، استدعى جهاز الأمن الوطني محمد سلطان نجل النائب السابق عن جمعية الوفاق الشيخ حسن سلطان.

وتعرض محمد للتعذيب على يد الضابط في مجمع المحرق الأمني محمد هزيم، كما منعت سلطات المطار محمد من مغادرة البلاد، وتم طلبه للتحقيق في المجمع الأمني مجددا اليوم الجمعة.

وكان المجمع الأمني قد استدعى عددا من النشطاء الذين كشفوا لـ "مرآة البحرين" تفاصيل بشأن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم لوقف أنشطتهم، والعمل لصالح أجهزة الأمن.

وعرض تلفزيون البحرين الأسبوع الجاري ما قال إنها مكالمات بين الشيخ حسن سلطان ومسؤول قطري خلال احتجاجات العام 2011 للتخطيط لقلب النظام، فيما طالب البرلمان ووسائل إعلام حكومية بمعاقبة من ورد اسمه في المكالمات.