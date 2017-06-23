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البحرين: الحكومة تستخدم القوة لتفريق تظاهرات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
يوم القدس
2017-06-23 - 6:47 ص
مرآة البحرين: شهدت البحرين صباح اليوم الجمعة (23 يونيو/ حزيران 2017) تظاهرات في مناطق متفرقة إحياء ليوم القدس العالمي.
وخرجت منذ الصباح الباكر تظاهرات عديدة في ضواحي العاصمة المنامة وغربها، رفع المتظاهرون فيها شعارات تؤكد على حقوق الفلسطينيين الكاملة في أرضهم.
ودان المتظاهرون الدورين البريطاني والأمريكي في دعم الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
واستخدمت قوات الحكومة قنابل الغاز والرصاص الإنشطاري لتفريق بعض التظاهرات.
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