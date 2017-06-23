السجن بين سنتين و5 سنوات لستة متهمين بالهجوم على معسكر شرطة بالديه
2017-06-23 - 3:45 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة ستة متهمين بالهجوم على معسكر الشرطة بالقرب من بيوت الشباب بالديه، بالحبس والسجن مددا تتراوح بين 5 سنوات وسنتين، وقضت ببراءة المتهم السابع لعدم كفاية الأدلة.
وقضت المحكمة بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول، والسجن 5 سنوات للمتهمين الثاني والثالث والخامس، وبمعاقبة المتهم الرابع والسادس بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما من اتهام للارتباط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم جميعا بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2017
أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.
ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
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