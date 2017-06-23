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سلمان بن حمد يهنئ محمد بن سلمان على تعيينه وليا للعهد
2017-06-23 - 3:50 م
مرآة البحرين: أجرى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة اتصالاً هاتفياً بمحمد بن سلمان آل سعود، لتهنئته بمناسبة تعيينه وليا للعهد ونائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.
ووفق وكالة أنباء البحرين فإن ولي عهد البحرين أكد خلال الاتصال على "مدى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين وما وصلت إليه من تميز في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد".
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