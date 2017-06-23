» أخبار
الجنسية والجوازات تعمل بشكل استثنائي يومي الجمعة والسبت المقبلين
2017-06-23 - 4:00 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة الجنسية والجوازات والإقامة ستعمل بشكل استثنائي يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
ومن المفترض أن تعمل الإدارة من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساء، لتتمكن من إنهاء طلبات تجديد جوازات السفر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات مسبقة، لكنها لن تستقبل أي طلبات جديدة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-23قائد الجيش يستقبل قائد قوات المشاة في البحرية الأمريكية
- 2017-06-23صور: تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق البحرين إحياء ليوم القدس العالمي
- 2017-06-23سلمان بن حمد يهنئ محمد بن سلمان على تعيينه وليا للعهد
- 2017-06-23السجن بين سنتين و5 سنوات لستة متهمين بالهجوم على معسكر شرطة بالديه
- 2017-06-23البحرين: الحكومة تستخدم القوة لتفريق تظاهرات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus