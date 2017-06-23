الجنسية والجوازات تعمل بشكل استثنائي يومي الجمعة والسبت المقبلين

2017-06-23 - 4:00 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة الجنسية والجوازات والإقامة ستعمل بشكل استثنائي يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المفترض أن تعمل الإدارة من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساء، لتتمكن من إنهاء طلبات تجديد جوازات السفر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات مسبقة، لكنها لن تستقبل أي طلبات جديدة.