صور: تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق البحرين إحياء ليوم القدس العالمي

2017-06-23 - 4:06 م

مرآة البحرين: انطلقت (الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017) تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق البحرين، لإحياء يوم القدس العالمي.

وأظهرت صور بثها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي للمئات وهم يشاركون في مسيرات في كل من "سار، دمستان، النبيه صالح، النويدرات، المصلى، المالكية" وبلدات أخرى، وهي تنطلق في مسيرات مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة إسرائيل وتحرير أرضه.

وتعرض عدد من هذه التظاهرات للقمع المفرط، بالغاز المسيل للدموع.

ويشارك الملايين من المسلمين حول العالم في مسيرات حاشدة، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إحياء ليوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني، قائد الثورة الإيرانية في 79.