قائد الجيش يستقبل قائد قوات المشاة في البحرية الأمريكية

2017-06-23 - 4:10 م

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس الأول الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017، الجنرال روبرت نيلر قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية والوفد المرافق له.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي ويليام روبك، ناقش "علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".