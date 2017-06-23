لا أنباء عن نجل الشيخ حسن سلطان بعد استدعائه لجهاز الأمن الوطني منذ الصباح

2017-06-23 - 6:04 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن محمد حسن سلطان، نجل القيادي البارز في الوفاق الشيخ حسن سلطان، قد انقطعت أخباره، منذ توجهه لجهاز الأمن الوطني بالمحرق، على خلفية استدعاء ثان تلقاها خلال أقل من 48 ساعة.

وكان سلطان قد استدعي أمس لجهاز الأمن الوطني حيث تعرض للتعذيب على يد الضابط محمد هزيم، ومنع من مغادرة البلاد.

وكان المجمع الأمني قد استدعى عددا من النشطاء الذين كشفوا لـ "مرآة البحرين" تفاصيل بشأن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم لوقف أنشطتهم، والعمل لصالح أجهزة الأمن.

وعرض تلفزيون البحرين الأسبوع الجاري ما قال إنها مكالمات بين الشيخ حسن سلطان ومسؤول قطري خلال احتجاجات العام 2011 للتخطيط لقلب النظام، فيما طالب البرلمان ووسائل إعلام حكومية بمعاقبة من ورد اسمه في المكالمات.