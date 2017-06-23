البحرين: حملة أمنية واسعة على «الدير»... طرد مواطنين من منازلهم واعتقال سيدة وأشقائها

2017-06-23 - 6:09 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات أمنية تابعة للداخلية شنت حملة أمنية واسعة على قرية الدير المحاذية لمطار البحرين الدولي، ونتج عنها طرد عدد من المواطنين من منازلهم لأسباب مختلفة.

ووفق نشطاء من قرية الدير فإن القوات الأمنية التي انتشرت في الحي الشمالي للبلدة عند 3 فجرا (الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017)، داهمت عدداً من المنازل، وطلبت من أصحابها الخروج من المنزل لأسباب مختلفة.

وقد أخبرت القوات الأمنية صاحب أحد المنازل أن بيته يحوي على أسلحة ومتفجرات، فيما أبلغت آخر بضرورة إخلاء المنزل لساعات لتفتيشه، أما منزل آخر فقط طلبت من قاطنيه الخروج منه، وقالت إنها تنوي استئجاره.

‬ووردت تقارير عن اعتقال سيدة من ‬أحد المنازل التي تم الاستيلاء عليها، وبعد أن ذهب أشقاؤها لمراجعة القوات الأمنية والاستفسار عن سبب احتجازها، تم اعتقالهم هم أيضاً.

ووفق اللجنة الإعلامية لشباب قرية الدير فإن هناك عدد كبير من المركبات التابعة للداخلية بينها 7 مركبات عسكرية، و3 باصات تنقل قوات تابعة للداخلية، ومركبات للقوات الخاصة «الكومندوز»، مع تواجد لأكثر من 30 مدني تابعين للداخلية.

‬ويخشى نشطاء من أن تتبع هذه العملية الأمنية إعلان عن خلية مزعومة، تليها اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.