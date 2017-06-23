مركز البحرين لحقوق الإنسان: معاملة نبيل رجب تزداد سوءًا ومنعه من التواصل مع محاميه وأسرته

2017-06-23 - 11:16 م

مرآة البحرين (خاص): قال مركز البحرين لحقوق الإنسان على موقعه إن رئيسه نبيل رجب، والذي تتدهور صحته، مُنِع من التّواصل المباشر مع عائلته ومحاميه. وأفادت عائلته أنّها لم تكن قادرة على التّواصل معه منذ الأسبوع الماضي.

وأعرب المركز عن قلقه العميق بشأن الصحة الجسدية والعقلية لرجب، مع مرور ما يقرب من عام على احتجازه، ما يترك تأثيرًا خطيرًا على صحته. وجدد المركز دعوته للسّلطات البحرينية للإفراج عن نبيل رجب لأسباب إنسانية.

وفي الجلسة الأخيرة لمحاكمة رجب في 14 يونيو/حزيران، غادر محاموه قاعة المحكمة بسبب غيابه عن المحاكمة، وقد تم تأجيل محاكمته إلى 2 يوليو/تموز و7 أغسطس/آب.

وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي وجماعات لحقوق الإنسان وعدد من الوسائل الإعلامية قد وجهوا نداءات علنية للإفراج عنه، وقد دعا ديفيد كاي، المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة، إلى إطلاق سراحه في الجلسة الـ 35 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.