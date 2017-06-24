"الداخلية" تقول إن الشهيد نبيل السميع قتل في انفجار قنبلة كان ينقلها

2017-06-24 - 12:36 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية الجمعة (23 يونيو/ حزيران 2017) إن الشهيد نبيل السميع قضى بانفجار قنبلة محلية الصنع كان يقوم بنقلها، تمهيدا لاستخدامها.

وأضافت الداخلية، في بيان، إنها تواصل التحري "لتحديد هوية المجموعة الإرهابية ذات الصلة بهذه العملية الإرهابية والقبض على عناصرها".

وكان السميع قد قضى في ظروف غامضة، فيما اتهم مقربون من العائلة إنه كان مستهدفا من الأجهزة الأمنية.