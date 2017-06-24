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ملك البحرين يعيّن نجل وزير الداخلية سفيرا في واشنطن
عبدالله بن راشد آل خليفة
2017-06-24 - 1:02 ص
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة (23 يونيو/ حزيران 2017) مرسوما بتعيين عبدالله بن راشد آل خليفة سفيرا مفوضا فوق العادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
عبدالله بن راشد نجل وزير الداخلية (35 عاما)، شغل منصب محافظ الجنوبية بعد أن كان مديرا للموارد البشرية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
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