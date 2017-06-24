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نصرالله: البحرينيون يتظاهرون من أجل فلسطين ونظام آل خليفة يطلق عليهم الرصاص
نصرالله
2017-06-24 - 1:31 ص
مرآة البحرين (خاص): قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إن الشعب البحريني خرج في تظاهرات اليوم ليقول إن فلسطين هي قضية أمة.
نصرالله قال في خطاب بمناسبة يوم القدس العالمي "رغم كل الجراح، شعب البحرين يتظاهر ويطلق عليه الرصاص"، وأضاف مخاطبا الشعب الفلسطيني "إخوانكم في البحرين يتظاهرون من أجلكم من أجل قضيتكم من أجل حقوقكم ونظام آل خليفة يطلق النار على رؤوسهم وصدورهم ويعتقلهم ويعذبهم".
وتابع "شعب البحرين الوفي يخرج اليوم ليقول إن فلسطين بالنسبة لنا عقيدة ودين وأخوّة وأمة".
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