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الإفراج عن نجل الشيخ حسن سلطان في وقت مبكر من فجر السبت
2017-06-24 - 7:49 ص
مرآة البحرين (خاص): أفرج جهاز الأمن الوطني في وقت مبكر من فجر السبت (24 يونيو/ حزيران 2017) عن محمد سلطان نجل المعارض البحريني الشيخ حسن سلطان.
وكان سلطان قد تم استدعاؤه صباح الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وقضى أكثر من 14 ساعة محتجزا في المجمع الأمني بالمحرق.
واستمر جهاز الأمن الوطني في الضغط على سلطان لدفعه للعمل لصالح الجهاز، الذي بدأ حملة واسعة لتجنيد نشطاء.
وكان المجمع الأمني قد استدعى عددا من النشطاء الذين كشفوا لـ "مرآة البحرين" تفاصيل بشأن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم لوقف أنشطتهم، والعمل لصالح أجهزة الأمن.
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