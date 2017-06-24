نجل الشيخ حسن سلطان يخضع للتحقيق لليوم الثالث على التوالي في مبنى جهاز الأمن الوطني

2017-06-24 - 3:37 م

مرآة البحرين: لليوم الثالث على التوالي، استدعى جهاز الأمن الوطني محمد سلطان، نجل القيادي البارز في الوفاق الشيخ حسن سلطان، للتحقيق في مبناه بالمحرق.

وقال نشطاء أن سلطان عاد مرة أخرى (السبت 24 يونيو/حزيران 2017) لمبنى الأمن الوطني بعد 10 ساعات من إخلاء سبيله، بناء على استدعاء تلقاه، حيث يتواجد هناك منذ 11 صباحا حتى لحظة كتابة هذا الخبر، ولم يسمح لمحاميه بمرافقته أثناء التحقيق.

وكان سلطان استدعي صباح الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وقضى أكثر من 14 ساعة محتجزا في المجمع الأمني بالمحرق، حيث أفرج عنه عند الواحدة فجراً.

واستمر جهاز الأمن الوطني في الضغط على سلطان لدفعه للعمل لصالح الجهاز، الذي بدأ حملة واسعة لتجنيد نشطاء.

واستدعي محمد سلطان أمس الأول للمرة الأولى، حيث تعرض للتعذيب على يد الضابط محمد هزيم، ومنع من مغادرة البلاد.

وعرض تلفزيون البحرين الأسبوع الماضي ما قال إنها مكالمات بين الشيخ حسن سلطان ومسؤول قطري خلال احتجاجات العام 2011 للتخطيط لقلب النظام، فيما طالب البرلمان ووسائل إعلام حكومية بمعاقبة من ورد اسمه في المكالمات.

يذكر أن المجمع الأمني قد استدعى عددا من النشطاء الذين كشفوا لـ "مرآة البحرين" تفاصيل بشأن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم لوقف أنشطتهم، والعمل لصالح أجهزة الأمن.