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دبلوماسيو الدول الأربع المقاطعة لقطر يلتقون مسؤولاً في الخارجية الصينية
2017-06-24 - 4:13 م
مرآة البحرين: اجتمع سفراء السعودية والبحرين ومصر والقائم بأعمال سفارة الإمارات المعتمدون لدى الصين، بالسفيرXIAO JUNZHENG نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، وذلك في مقر الوزارة.
وقدّم السفراء في الاجتماع شرحًا تفصيليًّا عن الدوافع التي دفعت دولهم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق مجالاتها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر.
ووفق بيان رسمي فإن الجانب الصيني أبدى "أسفه وقلقه من تدهور علاقات الدول الأربع مع دولة قطر، وأكد معارضة الصين أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول؛ لكون ذلك مبدأ أساسيا في العلاقات الدولية، وأن الحوار في إطار مجلس التعاون الخليجي ووساطة دولة الكويت يمثل الطريق الوحيد والحضاري لتسوية الخلاف ومعالجة الأزمة وتجنب تصعيدها".
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