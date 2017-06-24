الاستئناف: السجن 15 سنة لمتهم بتفجير محطة بترول قرب الفورمولا

2017-06-24 - 4:50 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد برفض معارضة محكوم غيابيا بالسجن 15 سنة مع ثلاثة آخرين بالشروع في إحداث تفجير وإشعال حريق عمدا في محطة بترول قرب حلبة الفورمولا، واعتبار معارضته كأن لم تكن لغيابه عن جلسة المعارضة.

كانت محكمة أول درجة ألزمت المتهمين جميعا بالتضامن بدفع 11767 دينارا قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة لهم أنهم في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 شرعوا في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وقد خبا أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم انفجار الأسطوانة، كما أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وهددوا المجني عليه عامل المحطة بأن قام المتهم الأول بإشهار سكين بغرض تنفيذ الجرائم المذكورة.