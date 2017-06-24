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الداخلية السعودية: انتحاري كان يخطط لمهاجمة المسجد الحرام فجر نفسه
2017-06-24 - 4:56 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية السعودية إن انتحاريا كان يخطط لشن هجوم على المسجد الحرام في مكة المكرمة فجر نفسه يوم الجمعة عندما حاصرت قوات الأمن منزلا كان يختبئ فيه.
وأضافت في بيان أذاعته قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أن قوات الأمن اعتقلت خمسة متشددين آخرين.
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