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لجنة حقوق الإنسان في قطر: قائمة المطالب العربية تنتهك مواثيق حقوق الإنسان
2017-06-24 - 4:59 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت لجنة حقوق الإنسان شبه الحكومية في قطر يوم الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي) إن قائمة المطالب المقدمة من الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة تنتهك مواثيق حقوق الإنسان ولا يجب أن تقبلها قطر.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان "إن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط ...سوف يعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان وعليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب".
وطالبت اللجنة برفع "الحصار" المفروض على الدوحة فورا دون قيد أو شرط.
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