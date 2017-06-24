» الخليج
قطر تقول المطالب المقدمة من الدول العربية الأربع "غير معقولة"
2017-06-24 - 5:03 م
مرآة البحرين (رويترز): بدأت قطر في مراجعة قائمة مطالب قدمتها أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر ولكنها قالت إن هذه القائمة غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ.
وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر في بيان لرويترز "نراجع هذه المطالب انطلاقا من احترامنا... للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا".
وكانت السعودية ومصر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة التي فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة وتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى.
وقال البيان إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ".
وأضاف أن "هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-24بعد 3 أسابيع من الأزمة الخليجية… الأصالة السلفية تؤيد قرار قطع العلاقات مع "قطر الشقيقة"
- 2017-06-24ضابطان من عهد صدام مرشحان لخلافة البغدادي إذا تأكدت وفاته
- 2017-06-24قطر تضغط لإعادة فتح الأجواء الخليجية أمام طائراتها
- 2017-06-24لجنة حقوق الإنسان في قطر: قائمة المطالب العربية تنتهك مواثيق حقوق الإنسان
- 2017-06-24الداخلية السعودية: انتحاري كان يخطط لمهاجمة المسجد الحرام فجر نفسه
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus