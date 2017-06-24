2017-06-24 - 5:03 م

مرآة البحرين (رويترز): بدأت قطر في مراجعة قائمة مطالب قدمتها أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر ولكنها قالت إن هذه القائمة غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ.

وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر في بيان لرويترز "نراجع هذه المطالب انطلاقا من احترامنا... للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا".

وكانت السعودية ومصر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة التي فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة وتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى.

وقال البيان إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ".

وأضاف أن "هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار".