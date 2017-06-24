2017-06-24 - 5:34 م

مرآة البحرين: أعربت جمعية الأصالة السلفية عن تأييدها قرارات البحرين والسعودية والإمارات قطع العلاقات مع "دولة قطر الشقيقة"، وتفهمها أسباب غلق الحدود والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، بعد سنوات طويلة من السياسات الإعلامية التي تهدد أمن واستقرار ولُحمة بلدان مجلس التعاون وتُمجّد الخلاف وتأليب الشعوب، وعدم التزام قطر بالاتفاق الذي وقعت عليه عام 2014.

وجاء في البيان الذي أصدرته بعد حوالي 3 أسابيع من اندلاع الأزمة الخليجية مع قطر أنها تشيد "بحكمة القادة في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات وحنكتهم ورغبتهم في الحفاظ على أمن بلدان المجلس وسلامة شعوبه، بمن فيهم الشعب القطري الشقيق، وأن القوة تكمن في الاتحاد والاجتماع لا الفرقة وشق الجماعة".

ونوّهت الأصالة "بموقف مفتي السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وتأكيده أن قرار المقاطعة أمر إجرائي فيه مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم"، كما حذرت من "الخطورة الشديدة للتقارب العسكري مع إيران، العدو الأول لبلدان مجلس التعاون، حيث تم توقيع اتفاق عسكري خطير يضع أرضية شرعية لقدوم قوات الحرس الثوري إلى أراضي إحدى بلدان مجلس التعاون، ومهد بالفعل لزيارة قوات من الحرس الثوري الإيراني لقاعد عسكرية في قطر".

وزعمت الأصالة أن البحرين "عانت كثيراً من السياسات الإعلامية المعادية لأمنها واستقرارها، والتبني الإعلامي لجماعات إرهابية توالي النظام الإيراني وتسعى لقلب نظام الحكم في بلادنا، وكان لقناة الجزيرة خلال أحداث 2011 دور خطير في تشويه صورة بلادنا وتحريض العالم على أمننا واستقرارنا من خلال تلميع الجماعات الإرهابية وتقديمهم في صورة سلمية ديمقراطية مزيفة".

وختمت الأصالة بيانها بمطالبة قطر بأن "تستجيب لأشقائها لأنهم ملاذها ومنعتها بعد الله عز وجل، وأن يتفهم أعضاء مجلس التعاون جميعهم أن سلامهم وأمنهم يكمن في الوحدة والتقارب واحترام بعضهم البعض، وأنه يمكن لأي من أعضائه أن يلعب دوراً إقليمياً وعالمياً كبيراً دون أن يتبنى بالضرورة سياسة تقوم على التدخل في شئون الأشقاء وتأليب الشعوب، وأن السلامة والأمن والمنعة تكمن في الوحدة والإخوة والوقوف خلف بلاد الحرمين، والتي تقود الأمة وتدفع عنها الخطر وتواجه أعدائها" على حد قولها.